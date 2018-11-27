ترغب في النوم سريعًا ومفارقة الأرق؟.. هنا 5 طرق تساعدك

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

بشرى سارة لغير القادرين على سداد أجرة المسكن.. قرار رسمي من مجلس الوزراء

بشرى سارة لغير القادرين على سداد أجرة المسكن.. قرار رسمي من مجلس الوزراء

المياه الوطنية تكشف حقيقة احتساب العداد الإلكتروني للهواء (فيديو)

المياه الوطنية تكشف حقيقة احتساب العداد الإلكتروني للهواء (فيديو)

ترغب في النوم سريعًا ومفارقة الأرق؟.. هنا 5 طرق تساعدك

ترغب في النوم سريعًا ومفارقة الأرق؟.. هنا 5 طرق تساعدك
0

تواصل – وكالات:

يعاني كثير من الأشخاص عادة من صعوبات في النوم، ويصابون بالأرق، الأمر الذي يشكل عبئاً عليهم ويؤثر سلباً على نشاطهم وأدائهم في العمل أو الدراسة أثناء النهار.

وللتخلص من الأرق وصعوبة النوم، لا بد من اتباع بعض الإجراءات التي تساعد على النوم بشكل أسرع، فيما يلي 5 طرق مثبتة علمياً تساعد على التخلص من صعوبات النوم والأرق، وفق ما أورد موقع “مايو أوشين” الإلكتروني:

１- الحفاظ على جدول نوم ثابت
يشير الخبراء إلى أن إحدى أفضل الطرق لتدريب الجسم على النوم بشكل اسرع هو الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، كما يُنصح بالاستعداد للنوم قبل ساعة من الموعد المحدد، وإجراء تمارين تنفس عميق لمدة 5 دقائق.

2- النوم في غرفة مظلمة
يساعد النوم في مكان مظلم تماماً على إطلاق هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، لذا يمكنك إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية التي يصدر عنها الضوء للحؤول دون إيهام الدماغ بأن الوقت لا يزال نهاراً.

3- الحفاظ على برودة الجسم
تتطلب أجسامنا حرارة منخفضة لإنتاج الميلاتونين الذي يساعد على النوم بشكل أسرع، لذا ينصح بأن لا تتجاوز درجة حرارة غرفة النوم 20 درجة مئوية. كما ينصح بتبريد الجسم قبل النوم عبر أخذ حمام دافئ يساعد على إطفاء الحرارة الداخلية، أو عبر ارتداء ملابس مصنوعة من أقمشة لا تخزن الحرارة.

4- تجنب تناول الكافيين بعد الساعة 2 بعد الظهر
من المعروف بأن الكافيين يساهم في بقاء المرء مستيقظاً، إذ أن مفعوله قد يدوم لساعات طويلة، لذا حاول الامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، بعد الساعة الثانية مساء.

5- تجنب البقاء في السرير بعد الاستيقاظ صباحاً
إذا اعتاد الإنسان على البقاء في السرير لفترة من الوقت بعد الاستيقاظ، فإن دماغه سيتعلم ربط السرير باليقظة بدلاً من النوم، لذا يقترح المختصون بأن أفضل طريقة لتجنب هذه المشكلة هي النهوض من السرير فور الاستيقاظ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عادة قد تُفقدك سمعك أثناء السفر بالطيران.. احذرها

عادة قد تُفقدك سمعك أثناء السفر بالطيران.. احذرها

9 علامات دليل عدم حصولك على النوم الكافي (إنفوجرافيك)

9 علامات دليل عدم حصولك على النوم الكافي (إنفوجرافيك)

طريقة بسيطة توقف طحن الأسنان أثناء النوم.. هنا

طريقة بسيطة توقف طحن الأسنان أثناء النوم.. هنا

4 أضرار للنوم بعد الأكل مباشرة.. احذرها

4 أضرار للنوم بعد الأكل مباشرة.. احذرها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>