ترغب في النوم سريعًا ومفارقة الأرق؟.. هنا 5 طرق تساعدك

تواصل – وكالات:

يعاني كثير من الأشخاص عادة من صعوبات في النوم، ويصابون بالأرق، الأمر الذي يشكل عبئاً عليهم ويؤثر سلباً على نشاطهم وأدائهم في العمل أو الدراسة أثناء النهار.

وللتخلص من الأرق وصعوبة النوم، لا بد من اتباع بعض الإجراءات التي تساعد على النوم بشكل أسرع، فيما يلي 5 طرق مثبتة علمياً تساعد على التخلص من صعوبات النوم والأرق، وفق ما أورد موقع “مايو أوشين” الإلكتروني:



１- الحفاظ على جدول نوم ثابت

يشير الخبراء إلى أن إحدى أفضل الطرق لتدريب الجسم على النوم بشكل اسرع هو الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، كما يُنصح بالاستعداد للنوم قبل ساعة من الموعد المحدد، وإجراء تمارين تنفس عميق لمدة 5 دقائق.

2- النوم في غرفة مظلمة

يساعد النوم في مكان مظلم تماماً على إطلاق هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، لذا يمكنك إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية التي يصدر عنها الضوء للحؤول دون إيهام الدماغ بأن الوقت لا يزال نهاراً.

3- الحفاظ على برودة الجسم

تتطلب أجسامنا حرارة منخفضة لإنتاج الميلاتونين الذي يساعد على النوم بشكل أسرع، لذا ينصح بأن لا تتجاوز درجة حرارة غرفة النوم 20 درجة مئوية. كما ينصح بتبريد الجسم قبل النوم عبر أخذ حمام دافئ يساعد على إطفاء الحرارة الداخلية، أو عبر ارتداء ملابس مصنوعة من أقمشة لا تخزن الحرارة.

4- تجنب تناول الكافيين بعد الساعة 2 بعد الظهر

من المعروف بأن الكافيين يساهم في بقاء المرء مستيقظاً، إذ أن مفعوله قد يدوم لساعات طويلة، لذا حاول الامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، بعد الساعة الثانية مساء.

5- تجنب البقاء في السرير بعد الاستيقاظ صباحاً

إذا اعتاد الإنسان على البقاء في السرير لفترة من الوقت بعد الاستيقاظ، فإن دماغه سيتعلم ربط السرير باليقظة بدلاً من النوم، لذا يقترح المختصون بأن أفضل طريقة لتجنب هذه المشكلة هي النهوض من السرير فور الاستيقاظ.