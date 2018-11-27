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كيف تحمي بشرة المولود من جفاف البرد؟ إليك طريقة سهلة
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تواصل – وكالات:

يعرّض طقس الشتاء بشرة الطفل الرضيع للجفاف، وخلال فترات موجات البرد قد يفقد جلد الصغير حديث الولادة ملمسه الناعم، ويصبح قابلاً للخدش.

إليك بعض النصائح للعناية ببشرة الطفل خلال الأشهر المقبلة وتقليل إحساسه من الانزعاج بالبرد:

* تقليل فترات تعرّض بشرة الطفل للهواء الخارجي خلال موسم الشتاء.

* من المفيد أن يرتدي الصغير طبقة ملابس إضافية رقيقة، بحيث يمكن خلعها عند الدخول إلى أماكن مغلقة، على أن تغطي هذه الملابس الإضافية الجزء العلوي والسفلي من الجسم.

* احرص على ارتداء الطفل جوارب وحذاء مناسب للشتاء.

* اهتم بتدفئة البيت بحيث يرتدي الطفل ملابس ناعمة تعطي جلده فرصة التنفس والراحة.

* ولا ترفع حرارة التدفئة عالياً سواء كنت في البيت أو السيارة، فالتدفئة الشديدة تعرّض الطفل لتيارات الهواء عند خروجه إلى مكان مفتوح.

* تقليل وتيرة الاستحمام قليلاً في الشتاء يحد من تعرّض الطفل لتيارات الهواء، مع الاهتمام بتغيير الحفاضات بوتيرة أسرع.

* استخدام الكريمات واللوشن المصنوعة من مواد طبيعية يغذّي بشرة الصغير ويرطبها.

* عند التعرض لتيار هواء احرص على ألا يواجه صدر الطفل.

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