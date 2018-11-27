4 طرق للوقاية من نقص فيتامين D في الشتاء

تواصل – وكالات:
عادة ما يكون نقص فيتامين D شائعاً في فصلي الخريف والشتاء لغياب أشعة الشمس التي تمثل المصدر الرئيسي له، لأوقات طويلة.
ويساعد فيتامين D على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويؤدي نقصه في الجسم إلى آلام في العظام وفقدان الشعر والإرهاق.
فيما يلي 4 طرق بسيطة لتجنب الإصابة بنقص فيتامين D، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.
１- تناول الأسماك
تمثل الأسماك مصدراً جيداً للفيتامين D، إذا يمكن أن تعطي ثلاث أونصات من سمك السلمون البري، أو الماكريل الأطلسي، الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين D.
２- تناول الحبوب
تعتبر بعض الأطعمة مثل الحبوب والألبان. والأجبان ومنتجات الصويا، من أهم المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين D.
３- المكملات الغذائية
ينصح خبراء التغذية بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين D مثل حبوب زيت السمك.
４- التعرض لأشعة الشمس
يُنصح بتعريض أجزاء من الجسم لأشعة الشمس دون استخدام الواقي الشمسي لمدة 10 إلى 15 دقيقة كل يوم، للحصول على كمية كافية من فيتامين D.