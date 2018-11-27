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أول برنامج لتسريع طلاب الثانوية إلى الجامعة

أول برنامج لتسريع طلاب الثانوية إلى الجامعة
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تواصل – جدة:

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس، أول برنامج على مستوى الجامعات السعودية للتسجيل المزدوج لتسريع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتفوقين بجامعة جدة، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.

وخلال التدشين أكد محافظ جدة أن مدارس الموهوبين هي الأفضل على مستوى المملكة، وأن طلابها يثبتون دائما جدارتهم ولا ينقصهم شيء لتطوير موهبتهم. وكرم طلاب جامعة جدة المنضمين إلى برنامج استقطاب ورعاية الموهوبين بالجامعة للعام الجامعي الحالي 1440.

فيما أبان المشرف العام على مركز رعاية واستقطاب الموهوبين بالجامعة الدكتور فيصل العامري، أن البرنامج يعتبر الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية، والذي سيتمكن الطلاب من خلاله التسجيل في جامعة جدة، ودراسة بعض المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستهم في الثانوية.

وبين وفقا لـ”الوطن” أن برنامج التسجيل المزدوج يأتي استكمالا لتوجه الجامعة الريادي في تبني أول نظام للتسريع الأكاديمي في التعليم العالي، والذي بدأ فعليا مع بداية العام الدراسي الحالي من خلال برنامج التسريع بواسطة اجتياز مقررات السنة التحضيرية ولينضم البرنامج الجديد إلى جانب البرامج.

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