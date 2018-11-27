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«المرور» يوضح عقوبة إساءة استعمال «البوري»

«المرور» يوضح عقوبة إساءة استعمال «البوري»
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من التحذيرات من بعض السلوكيات الخاطئة أثناء قيادة المركبات، والتي يترتب عليها إزعاج المواطنين ومخالفة الآداب العامة، كما تُعد مخالفة مرورية تعرض صاحبها للعقوبة وفقا للنظام.

وأوضح المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أن استخدام منبه المركبة بشكل مزعج يتنافى مع الآداب العامة يُعد مخالفة مرورية.

وأضاف المرور أن لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية تنص في فئتها الثالثة، على أن “عدم مراعاة قواعد استعمال المنبه (البوري) يعرض صاحبه للعقوبات المقررة لهذه المخالفة والتي تشمل الحبس لمدة لا تزيد عن 10 أيام أو الغرامة ولا تزيد عن 300 ريال أو بهما معًا”.

 

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