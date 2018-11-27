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وفاة شخص وإصابة آخر في حادثين منفصلين بالباحة (صور)
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تواصل – الباحة:

أسفر حادثا تصادم بالمخواة وبلجرشي، بمنطقة الباحة، عن وفاة شخص وإصابة آخر؛ حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، تلقت بلاغًا عن حادث انقلاب ظهر اليوم الاثنين على الرقم الموحد 997، على طريق الباحة-بلجرشي، وتحديدًا عند وادي فيق.

وأضاف أن القائد الميداني وجه فرقة إسعاف من الهلال الأحمر إلى الموقع، وعند وصولها اتضح وجود إصابة خطيرة، وتم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع، قبل نقلها إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.

وأشار إلى أنه ورد بلاغ آخر مساء أمس، عن تصادم مأساوي بطريق المخواة، بين سيارة من نوع وانيت وشاحنة كبيرة، فتم توجيه فرقة إسعاف إلى الموقع، وعند وصولها اتضح احتجاز شخص بالسيارة، فتم تخليصه من قبل فرق الدفاع المدني، وبعد الكشف عليه اتضح أنه قد فارق الحياة.

 

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