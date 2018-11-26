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بشرى سارة لغير القادرين على سداد أجرة المسكن.. قرار رسمي من مجلس الوزراء

بشرى سارة لغير القادرين على سداد أجرة المسكن.. قرار رسمي من مجلس الوزراء
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تواصل – فريق التحرير:

زف دكتور بدر الشويعر، مستشار قانوني ومتخصص في الحوكمة، بشرى لغير القادرين على سداد أجرة المسكن والصادر ضدهم أحكام بالإخلاء.

وقال الشويعر، عبر “تويتر”: “عند صدور حكم قضائي بسداد أجرة المسكن او إخلاء عقار، وكان المستأجر سعوديا وغير قادر على السداد، أو سجينا، أو مريضا، أو متوفى.. اطلب من القاضي برفع أوراقك لوزارة الإسكان لسداد الأجرة، أو توفير مسكن مناسب، أو دعمك خلال 30 يوما وفقاً لقرار مجلس الوزراء”.

ونشر “الشويعر” نص لقرار مجلس الوزراء الذي يؤكد على دعم وزارة الإسكان لغير القادرين من خلال برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن.

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