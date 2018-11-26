«الخطوط القطرية» تزيد رحلاتها لإيران بعد أسابيع من العقوبات الأمريكية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المياه الوطنية تكشف حقيقة احتساب العداد الإلكتروني للهواء (فيديو)

المياه الوطنية تكشف حقيقة احتساب العداد الإلكتروني للهواء (فيديو)

«المسند» يتوقع: حالة مطرية جديدة على المملكة تبلغ ذروتها الجمعة

«المسند» يتوقع: حالة مطرية جديدة على المملكة تبلغ ذروتها الجمعة

مصادر تكشف آخر تطورات حادث «الجثة المجهولة» بصحراء مهد الذهب

مصادر تكشف آخر تطورات حادث «الجثة المجهولة» بصحراء مهد الذهب

«الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين

«الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين

«الخطوط القطرية» تزيد رحلاتها لإيران بعد أسابيع من العقوبات الأمريكية

«الخطوط القطرية» تزيد رحلاتها لإيران بعد أسابيع من العقوبات الأمريكية
0

تواصل – وكالات:

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن المزيد من الرحلات الجوية إلى إيران بعد أسابيع من فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وستضيف الخطوط القطرية رحلتين أسبوعيتين إلى خطها الحالي بين الدوحة وطهران، وأضافت 3 رحلات أسبوعية على خط مدينة شيراز في يناير، كما ستطلق رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أصفهان في فبراير، بحسب رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في بيان: “تمثل هذه الرحلات دليلاً آخر على التزام الخطوط الجوية القطرية تجاه إيران، فضلاً عن توسيع شبكتنا في هذا السوق المزدهر”.

وكانت شركات الطيران الأوروبية وعلى رأسهما الفرنسية والبريطانية، قد أوقفت رحلاتها إلى طهران.

وأعلنت واشنطن في الخامس من نوفمبر عن سلسلة من العقوبات تستهدف البنوك الإيرانية وقطاعي النفط والشحن وخطوط الطيران الوطنية و200 شخص بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.

وتهدف العقوبات إلى إجبار إيران على الحد من أنشطتها النووية، وتعليق برنامج الصواريخ الباليستية والتضييق على تدخلاتها الموتّرة للأوضاع في الشرق الأوسط.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الخارجية الأمريكية: على طهران الاختيار إن كانت تريد لشعبها أن يأكل أم لا

الخارجية الأمريكية: على طهران الاختيار إن كانت تريد لشعبها أن يأكل أم لا

الخارجية الأمريكية: إيران أنفقت 16 مليار دولار في دعم الإرهاب العالمي

الخارجية الأمريكية: إيران أنفقت 16 مليار دولار في دعم الإرهاب العالمي

أنباء عن سرقة ميليشيات إيران لرفاة الصحابي خالد بن الوليد ونقله لطهران

أنباء عن سرقة ميليشيات إيران لرفاة الصحابي خالد بن الوليد ونقله لطهران

العراق يوجِّه «صفعة اقتصادية» للنظام الإيراني

العراق يوجِّه «صفعة اقتصادية» للنظام الإيراني

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>