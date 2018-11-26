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مواطنة تخدع زوجها لتوقيع «شيك» بمبلغ خيالي.. تفاصيل صادمة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أقدمت مواطنة على خداع زوجها بعدما أقنعته بتوقيع “شيك” لها بغرض المزاح مع أخواتها على قروب “الواتساب”.

وروى قانوني تفاصيل القصة التي تحولت لقضية نظرتها محكمة التنفيذ في المملكة مؤخراً، حيث أقدمت المرأة على إقامة دعوى تنفيذ ضد زوجها تطالبه بسداد 900 ألف ريال.

وقال القانوني في تفاصيل وملابسات القصة، إن الزوجة كانت قد طلبت من زوجها كتابة شيك لها بمبلغ مالي لكي تصوره وترسله لجروب “الواتس” الخاص بأخواتها كنوع من التباهي وما إلى غير ذلك، ليفاجأ الزوج بعد فترة بأنها رفعت قضية ضده لتنفيذ الشيك ومطالبته بسداده.

وأضاف أن الزوج حاول توضيح الأمر للقاضي بأن الأمر ما كان إلا مزاح بينه وبين زوجته، إضافة إلى أن التوقيع ليس توقيع البنك الخاص به لكي يحق لها صرفه، إلا أن القاضي أقر بصحة الشيك وقانونيته وطالبه بسداد الشيك لزوجته.

وعلق المستشار والمتخصص في الحوكمة الدكتور بدر الشويعر على القضية قائلاً: “يحق للمتضرر الدفع بعدم تطابق توقيعه مع التوقيع المعتمد لدى البنك إذا كان توقيع الشيك غير مطابق، وعدم وجود كفاية في الرصيد”.

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