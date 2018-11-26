ولي العهد يصل القاهرة.. والرئيس السيسي يستقبله في المطار

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المسند» يتوقع: حالة مطرية جديدة على المملكة تبلغ ذروتها الجمعة

«المسند» يتوقع: حالة مطرية جديدة على المملكة تبلغ ذروتها الجمعة

مصادر تكشف آخر تطورات حادث «الجثة المجهولة» بصحراء مهد الذهب

مصادر تكشف آخر تطورات حادث «الجثة المجهولة» بصحراء مهد الذهب

«الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين

«الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

ولي العهد يصل القاهرة.. والرئيس السيسي يستقبله في المطار

ولي العهد يصل القاهرة.. والرئيس السيسي يستقبله في المطار
0

تواصل – فريق التحرير:

وصل ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى جمھورية مصر العربیة، في زيارة تستغرق يومین.

واستقبل ولي العھد لدى وصوله مطار القاھرة الدولي، الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي، ومن المقرر أن يعقد الرئیس السیسي وولي العھد قمة مصرية سعودية، يتناولان خلالھا ً عددا من القضايا الإقلیمیة والثنائیة ذات الاھتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وكان ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد بدأ جولته العربیة الخمیس الماضي بزيارة دولة الإمارات في أولى محطاته ثم البحرين، ً بناء على توجیه خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيارة عدد من الدول العربیة الشقیقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضمن جولته الخارجية.. ولي العهد يزور الأردن الأسبوع المقبل

ضمن جولته الخارجية.. ولي العهد يزور الأردن الأسبوع المقبل

ولي العهد يغادر البحرين

ولي العهد يغادر البحرين

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البحريني ويستعرضان تطورات المنطقة

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البحريني ويستعرضان تطورات المنطقة

ولي العهد يصل المنامة.. وملك البحرين يقلده وسام الشيخ عيسى بن سلمان

ولي العهد يصل المنامة.. وملك البحرين يقلده وسام الشيخ عيسى بن سلمان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>