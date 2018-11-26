ولي العهد يصل القاهرة.. والرئيس السيسي يستقبله في المطار

تواصل – فريق التحرير:

وصل ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى جمھورية مصر العربیة، في زيارة تستغرق يومین.

واستقبل ولي العھد لدى وصوله مطار القاھرة الدولي، الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي، ومن المقرر أن يعقد الرئیس السیسي وولي العھد قمة مصرية سعودية، يتناولان خلالھا ً عددا من القضايا الإقلیمیة والثنائیة ذات الاھتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وكان ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد بدأ جولته العربیة الخمیس الماضي بزيارة دولة الإمارات في أولى محطاته ثم البحرين، ً بناء على توجیه خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيارة عدد من الدول العربیة الشقیقة.