امرأة تسرق سواراً ذهبياً من داخل محل بالدمام (فيديو)

تواصل – الدمام:

وثق مقطع فیديو، متداول، جريمة سرقة سوار ذھبي من أحد محلات بیع المجوھرات بمدينة الدمام، نفذتھا امرأة بحركة سريعة.

وظهر خلال المقطع، المرأة وھي توھم أحد الباعة بالمحل برغبتھا في الشراء، وتقوم بحركة سريعة بإخفاء إحدى الأساور خلف حقیبة صغیرة تحملھا بیدھا الأخرى؛ ومن ثم تواصل الطلب من البائع أن يريھا أنواعاً أخرى من المشغولات.

كما حاولت المرأة إشغال البائع لتقوم بوضع السوار داخل حقیبتھا، غیر أنه لم تسنح لھا الفرصة لذلك، فعملت على افتعال خلاف مع البائع حول سعر أحد المشغولات في محاولة لخداعه لتتمكن من الخروج من المحل، ولم يتضح هل تم اكتشاف أمرها أم لا؟