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المياه الوطنية تكشف حقيقة احتساب العداد الإلكتروني للهواء (فيديو)

المياه الوطنية تكشف حقيقة احتساب العداد الإلكتروني للهواء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نفت شركة المياه الوطنية، صحة المقطع المتداول بشأن احتمالية حساب عداد المياه الإلكتروني للهواء.

وأوضحت المياه الوطنية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه إشارة للمقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لأحد العملاء حول احتمالية حساب عداد المياه الإلكتروني للهواء فهذا غير صحيح وبعيد عن الواقع.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو يظهر تجربة عملية قام بها أحد الموظفين أمام العميل، وأثبتت التجربة أن العداد لا يسجل الهواء أو الرواسب، وإنما يقوم بحساب المياه فقط؛ الأمر الذي يظهر جودة العدادات الإلكترونية.

 

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