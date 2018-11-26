الاحتلال الصهيوني يعتقل 32 فلسطينياً ويداهم عشرات المنازل بالقدس المحتلة

تواصل – وكالات:

اعتقلت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، 32 فلسطينياً من القدس المحتلة، بتهمة النشاط والعمل مع أجهزة الأمن الفلسطينية وحركة فتح داخل المدينة، فيما تعرضت عشرات المنازل في المدينة والأحياء المحيطة بها للمداهمات والتفتيش.

ورجحت مصادر فلسطينية في المدينة، أن سبب الاعتقال هو الحرب الدائرة بين السلطة والاحتلال في القدس على خلفية تسريب العقارات لليهود في المدينة، واعتقال السلطة الفلسطينية للمدعو عصام عقل المتهم بتسريبها، وأن الحرب على السلطة في القدس بدأت باعتقال أعلى هرمها المحافظ عدنان غيث.

وأعلنت شرطة الاحتلال في بيان “أنه تم القبض على 32 مشتبهاً بهم من القدس بالتجنيد والخدمة في القوات المسلحة الفلسطينية”.

وأضافت أن ذلك يأتي بعد نهاية تحقيق سري وحدة التحقيق المركزية للواء القدس، وأن المعتقلين الـ 32، من سكان شرقي القدس، ويحملون بطاقات هوية زرقاء، وعملوا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بشكل منافٍ للبند 7 لقانون التطبيق، الذي يحظر التجنيد في صفوف القوات المسلحة التابعة للسلطة الفلسطينية.