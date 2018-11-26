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وظائف تعليمية للمواطنين بجامعة الملك فيصل.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف تعليمية للمواطنين بجامعة الملك فيصل.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك فيصل ممثلة بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس توفر وظائف (مدرسي لغة) بالمستوى السادس وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات للعمل في عمادة السنة التحضيرية.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الماجستير من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم من العديد من التخصصات الموضحة أدناه.

الشروط والتخصصات:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
2 – أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم في أحد

التخصصات التالية:
– تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى. (TESOL)
– اللغويات التطبيقية. (ِApplied Linguistics)
– تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL)
– تدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية. (TEAP)
– تدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة (TESP)
3 – أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة 7 أو أكثر في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) أو(TOFEL Paper600)، (TOFEL Computer250)، (TOFEL IBT 100)
4 – ألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب عن (33) عاماً.
5 – ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.
6 – أن تكون الدراسة لجميع المؤهلات الجامعية بالانتظام الكلي.
7 – أن تكون شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية.
8 – ألا يقل التقدير العام في كل من مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً.
9 – ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم وترفع مع المستندات.
10 – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً.
11 – اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وأوضحت جامعة الملك فيصل ممثلة بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس أنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

موعد وطريقة التقديمالتقديم غداً الثلاثاء بتاريخ 1440/03/19هـ وينتهي الساعة 3:00 عصراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/03/26هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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