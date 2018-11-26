مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف بالرياض وجدة.. التخصصات وطريقة التقديم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المسند» يتوقع: حالة مطرية جديدة على المملكة تبلغ ذروتها الجمعة

«المسند» يتوقع: حالة مطرية جديدة على المملكة تبلغ ذروتها الجمعة

مصادر تكشف آخر تطورات حادث «الجثة المجهولة» بصحراء مهد الذهب

مصادر تكشف آخر تطورات حادث «الجثة المجهولة» بصحراء مهد الذهب

«الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين

«الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف بالرياض وجدة.. التخصصات وطريقة التقديم

مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف بالرياض وجدة.. التخصصات وطريقة التقديم
0

تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وصحية بالرياض وجدة.

الوظائف:
1 –محاسب مساعد – الفوترة والتحصيل (الرياض):
– درجة البكالوريوس أو دبلوم في المحاسبة أو تخصص ذي صلة.
– لحملة البكالوريوس لا يشترط وجود خبرة سابقة، لحملة الدبلوم خبرة سنة كحد أدنى.

2 –رجل أمن ثالث – الأمن والسلامة لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة (تدريب على رأس العمل).

3 –مشرف قسم خدمات الطعام – كافتيريا الموظفين (الرياض):
– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في التغذية أو إدارة الفنادق والمطاعم أو تخصص ذي صلة.
– لحملة درجة البكالوريوس خبرة سنة كحد أدنى، ولحملة الدبلوم خبرة ثلاث سنوات كحد أدنى.

4 –صيدلاني ثان – الصيدلة لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال والأبحاث (الرياض):
– درجة البكالوريوس في الصيدلة من كلية أو جامعة معتمدة.
– خبرة لمدة سنتين في مجال ذي صلة.

5 –ناسخ طبي (جدة):
– درجة البكالوريوس (لا يشترط وجود خبرة سابقة)، أو درجة الدبلوم في نفس التخصص (خبرة سنة) أو دبلوم IPA بعد الثانوية العامة (خبرة ثلاث سنوات).

6 –رئيس تمريض (جدة):
– درجة الماجستير في التمريض مع خبرة أربع سنوات أو درجة البكالوريوس في التمريض مع خبرة ست سنوات.

طريقة التقديم:
من خلال الرابط التالي (البحث بمسمى الوظيفة في صندوق البحث المخصص): اضغط هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية.. إليك الشروط وطريقة التقديم

جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية.. إليك الشروط وطريقة التقديم

اتفاقية لتدريب وتوظيف 500 باحث وباحثة عن العمل بعسير

اتفاقية لتدريب وتوظيف 500 باحث وباحثة عن العمل بعسير

وظائف صحية شاغرة بجامعة المجمعة.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف صحية شاغرة بجامعة المجمعة.. الشروط وطريقة التقديم

«العدل» تعلن عن وظائف أمن وسلامة في 13 منطقة.. الشروط وطريقة التقديم

«العدل» تعلن عن وظائف أمن وسلامة في 13 منطقة.. الشروط وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>