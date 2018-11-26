مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف بالرياض وجدة.. التخصصات وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وصحية بالرياض وجدة.
الوظائف:
1 –محاسب مساعد – الفوترة والتحصيل (الرياض):
– درجة البكالوريوس أو دبلوم في المحاسبة أو تخصص ذي صلة.
– لحملة البكالوريوس لا يشترط وجود خبرة سابقة، لحملة الدبلوم خبرة سنة كحد أدنى.
2 –رجل أمن ثالث – الأمن والسلامة لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة (تدريب على رأس العمل).
3 –مشرف قسم خدمات الطعام – كافتيريا الموظفين (الرياض):
– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في التغذية أو إدارة الفنادق والمطاعم أو تخصص ذي صلة.
– لحملة درجة البكالوريوس خبرة سنة كحد أدنى، ولحملة الدبلوم خبرة ثلاث سنوات كحد أدنى.
4 –صيدلاني ثان – الصيدلة لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال والأبحاث (الرياض):
– درجة البكالوريوس في الصيدلة من كلية أو جامعة معتمدة.
– خبرة لمدة سنتين في مجال ذي صلة.
5 –ناسخ طبي (جدة):
– درجة البكالوريوس (لا يشترط وجود خبرة سابقة)، أو درجة الدبلوم في نفس التخصص (خبرة سنة) أو دبلوم IPA بعد الثانوية العامة (خبرة ثلاث سنوات).
6 –رئيس تمريض (جدة):
– درجة الماجستير في التمريض مع خبرة أربع سنوات أو درجة البكالوريوس في التمريض مع خبرة ست سنوات.
طريقة التقديم:
من خلال الرابط التالي (البحث بمسمى الوظيفة في صندوق البحث المخصص): اضغط هنا