الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين

«الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

ولي العهد يغادر البحرين

ولي العهد يغادر البحرين
0

تواصل – واس:

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مملكة البحرين، وكان في مقدمة مودعيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إثر مغادرته مملكة البحرين.. فيما يلي نصها: “صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ملك مملكة البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن هذه الزيارة لبلدنا الثاني مملكة البحرين تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم، لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البحريني ويستعرضان تطورات المنطقة

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البحريني ويستعرضان تطورات المنطقة

ولي العهد يصل المنامة.. وملك البحرين يقلده وسام الشيخ عيسى بن سلمان

ولي العهد يصل المنامة.. وملك البحرين يقلده وسام الشيخ عيسى بن سلمان

ولي العهد يغادر الإمارات

ولي العهد يغادر الإمارات

البحرين: رصدنا 40 ألف رسالة إلكترونية للتأثير سلباً على الانتخابات مصدرها إيران

البحرين: رصدنا 40 ألف رسالة إلكترونية للتأثير سلباً على الانتخابات مصدرها إيران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>