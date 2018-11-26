تفاصيل أول عقوبة مرورية تنفّذ داخل مستشفى الأفلاج

تواصل – الرياض:

شهد مستشفى الأفلاج العام، اليوم الاثنين، تنفيذ أول عقوبة مرورية تنفذ داخل المستشفيات بالمنطقة.

وكان مستشفى الأفلاج العام، قد استقبل أحد المخالفين المفروض عليه عقوبة بديلة عن عقوبة السجن؛ وذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الصحة والمرور يتم خلالها فرض عقوبات بديلة تلزم المخالفين لتعليمات المرور بالخدمة داخل المستشفيات.

ومكث المخالف 24 ساعة عمل داخل المستشفى من خلال زيارة المرضى ومصابي الحوادث، والمكوث معهم وتقديم الخدمة لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لمستشفى الأفلاج العام فهد آل ظافر، أن الفريق الطبي رافق المخالف طيلة تنفيذ العقوبة داخل المستشفى؛ من خلال زيارة المرضى المنومين ومصابي الحوادث المرورية، واطلع على بعض البرامج التوعوية التي تحاكي الالتزام بالسلامة المرورية وطرق التقيد بها.