بالفيديو.. رئيس «بلدية الليث» يتوقع: السيول لن تأتي مرة أخرى بهذا الشكل

تواصل – مكة المكرمة:

توقع رئيس بلدية محافظة الليث المهندس محمد القحطاني؛ في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية السيول المنقولة التي دهمت المحافظة مساء الجمعة الماضي، أن السيول لن تأتي مرة أخرى إلى المحافظة بهذا الشكل بعد انهيار السد الترابي، مؤكداً أنها ستأتي موزعة؛ نظراً لعامل السد الذي قاد إلى تجمع مياه الأمطار والسيول.

وقال “القحطاني”؛ خلال وقوفه ميدانياً بحضور المحافظ وأحد مسؤولي الدفاع المدني، معلقاً على السيول المنقولة التي داهمت المحافظة، مساء الجمعة الماضي، وخلّفت الكثير من الأضرار: “لن نصل إلى هذه المرحلة من السيول ولن تأتي السيول بهذا الشكل، بعد أن فاض السد”، مشيراً إلى أن السيول المنقولة ستكون بشكل موزع وأخف بكثير من ذي قبل، ولفت إلى أن السد؛ قاد إلى تجمع مياه الأمطار والسيول، على مدى يومين.

من جانبه، أكد محافظ الليث أن اللجنة المختصة بالأضرار الناجمة عن السيول، تقوم بحصر المواقع المتضررة بناءً على الدراسات الموجودة من البلدية والدفاع المدني؛ للظهور بنتائج وحلول مستقبلية تعرض على الجهات المختصة؛ ومن ثم الرفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرَّمة الأمير خالد الفيصل.