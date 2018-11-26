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تفاصيل احتراق مركبة طالب بجوار مدرسته في الخرج

تفاصيل احتراق مركبة طالب بجوار مدرسته في الخرج
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تواصل – الخرج:

باشرت فِرَق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، بلاغاً عن نشوب حريق في مركبة أحد الطلاب بجانب مدرسة ثانوية في الخرج.

وتم تمرير البلاغ للأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج، ممثلة في دوريات الأمن والأدلة الجنائية وشرطة الناصفة، التي باشرت بدورها حادث إحراق مركبة الطالب.

وعلى الفور تمكنت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق وتمكنت من السيطرة عليه، ومنعت انتشارها إلى المركبات الملاصقة لها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث ربما يكون متعمداً؛ بسبب وجود آثار تهشيم زجاج وسرقة محتويات المركبة، فيما يتولى مركز شرطة الناصفة التحقيق في الحادثة وملف القضية.

 

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