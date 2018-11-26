إصابة عاملة وإخلاء طالبات ابتدائية في أبوعريش بسبب «تماس كهربائي»

تواصل – جازان:

أكد المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان، أن التماس الكهربائي الذي وقع بالمدرسة الابتدائية الأولى وتحفيظ القرآن الكريم للبنات وروضة الأطفال بالبديع والقرفي التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أبو عريش، تسبّب في إصابة إحدى العاملات بالمدرسة وتم نقلها للمستشفى في حينه لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.

وأشار عطيف، إلى أن تماساً كهربائياً وقع بالمدرسة، صباح اليوم، وتم على الفور تطبيق خطة الإخلاء بشكل منظم من قائدة المدرسة والمعلمات كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الطالبات، وإتاحة الفرصة لفرق الصيانة بتعليم جازان التي باشرت عملها فوراً ولا تزال حتى اللحظة تقوم بعملها للتأكد من إجراءات الأمن والسلامة.