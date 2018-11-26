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«كفاءة» يحدد أفضل أنواع إطارات السيارات أثناء هطول الأمطار

«كفاءة» يحدد أفضل أنواع إطارات السيارات أثناء هطول الأمطار
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تواصل – فريق التحرير:

نصح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” قائدي المركبات بشراء الإطار ذي اللون الأخضر بسبب مقاومته للأمطار، وتماسكه على الأسطح الرطبة.

وأكد البرنامج على أهمية التأكد من كفاءة إطارات السيارات قبل شرائها، وعلى أهمية تحميل تطبيق “تأكد”، واستخدامه في التأكد من صلاحية هذه الإطارات ومطابقتها للأوصاف الفنية الموجودة عليها، وذلك باستخدام كاميرا الأجهزة الذكية، ومسح الرمز الذي ينتقل مباشرة إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.

وتبيّن بطاقة الطاقة الخاصة بالإطارات، المعلومات الكاملة عن عدد من المستويات لمقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، وأفضل هذه المستويات هو “أ”، وآخرها “ز”، وتتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى “لون” وآخر من مستويات مقاومة الدوران بـين 1.5%، إلى 2%”.

كما تعرف البطاقة مصطلح “التماسك على الأسطح الرطبة” بأنه قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل.

وأوضح “كفاءة” أن هناك أنواعاً متعددة للإطارات، من حيث كفاءة طاقة استهلاك الوقود، ويقسمها إلى قسمين؛ للمفاضلة بينها أثناء الشراء، مضيفاً أن “هذا التقسيم، جاء في ثنايا بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالإطارات، القسم الأول يختص بكفاءة الطاقة، والثاني بقدرة الإطار على التماسك على الأسطح الرطبة”.

وحذر البرنامج قائدي المركبات من التهاون في اختيار الإطارات المناسبة لمركباتهم، مشدداً على أهمية مراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار، وعدم تعرضه للانفجار، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة، ومن هذه العوامل السرعة والحمل ودرجة الحرارة وظروف الاستخدام وحالة الطريق.

وقال إن اختيار الإطار المناسب للمركبة، والاعتناء بسلامته ومراعاة الإرشادات الخاصة به، يوفر الكثير من الطاقة، والعكس صحيح.

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