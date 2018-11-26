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بعد موجة السيول الأخيرة.. توجيه مهم من أمير الشرقية بشأن الأنفاق 

بعد موجة السيول الأخيرة.. توجيه مهم من أمير الشرقية بشأن الأنفاق 
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تواصل – متابعات:

أعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن توجيه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز بشأن إنشاء بوابات إلكترونية للأنفاق، بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية والدفاع المدني؛ بهدف إغلاق الأنفاق حال تعرضها للطوارئ.

ويتم إغلاق الأنفاق من خلال وضع بوابات إلكترونية قبل بداية كل نفق؛ لتحويل مسار المركبات إلى المسارات المحلية؛ تفادياً لوقوع أضرار لأصحاب المركبات.

وقال “الجبير”: الأمانة تعدّ الدراسة لهذه البوابات الإلكترونية حالياً بالتنسيق مع هذه الجهات.

وأضاف: الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة الشرقية يوم أمس الأحد، لم تشهدها المنطقة منذ سنوات عديدة، حيث بلغت كمية الأمطار 125 ملم، خلال خمس ساعات فقط يوم أمس الأحد، فيما بلغت كمية الأمطار التي تم تصريفها عبر محطات تصريف مياه الأمطار في الحاضرة أربعة ملايين متر مكعب.

واستطرد: افتتح نفق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك فهد، وكذلك نفق شارع الخليفة عثمان بن عفان مع طريق الملك فهد بالدمام، بعد تصريف مياه الأمطار بالكامل.

وخلال جولة ميدانية له يوم أمس وصباح هذا اليوم على كل الأحياء والطرق والميادين والأنفاق، وجّه “الجبير” بالتعامل مع خطة الطوارئ التي أعدتها الأمانة سابقاً، ودعم كل الأحياء غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار بكامل المعدات والآليات والطاقات البشرية للتعامل معها أولاً بأول وإزالة الضرر عن هذه الأحياء فوراً.

وشملت الجولة كل المواقع التي شهدت تجمعات مائية من هطول الأمطار، كما تضمنت الجولة عرضاً متكاملاً عن الحالة المطرية التي تعرضت لها المنطقة، كما قام بجولة على محطات تصريف مياه الأمطار والجسور والأنفاق.

وطبقت الأمانة خطة الطوارئ للتعامل مع موسم الأمطار التي تم الإعداد لها سلفاً، بمشاركة جميع الوكالات والبلديات والإدارات المعنية في الأمانة، من خلال تخصيص عدد كبير من الفرق المنتشرة بكامل معداتها وآلياتها خاصة في المناطق الحرجة غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار وتشهد ارتفاعاً في منسوب المياه الجوفية، في حاضرة الدمام وكل البلديات في المحافظات.

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