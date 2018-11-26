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«الأرز البني» مفيد لمرضى السكري ويحمي القلب

«الأرز البني» مفيد لمرضى السكري ويحمي القلب
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تواصل – وكالات:

الأرز البني من الحبوب الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية وهو مغلف بقشرته؛ وهو أكثر قيمة غذائية من الأرز الأبيض، والأرز الأبيض هو أرز أزيلت قشرته الغنية بالألياف والقيمة الغذائية، وسنتعرف على فوائد الأرز البني، بحسب موقع ” Organic fact”.

مفيد لمرضى السكري

الأرز البني مفيد لمرضى السكري والأفراد الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم، وكشفت دراسة مقارنة أجرتها ونشرتها المجلة الدولية لعلوم الأغذية والتغذية أن الأرز البني غني بحمض الفيتيك والألياف والبوليفينول الأساسي؛ وهو عبارة عن كربوهيدرات معقّدة تساعد في الإفراز البطيء للسكر مقارنة بـالأرز الأبيض.

وتوصي جمعية السكري الأمريكية أيضاً باختيار الأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض لمرضى السكر.

غني بالمواد المضاد للأكسدة

الأرز البني غني بمضادات الأكسدة القوية التي تحمي من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة ويحتوي على إنزيم مضاد للأكسدة مهم يسمى ديسموتاز superoxide الذي يحمي الخلايا من أضرار الأكسدة خلال إنتاج الطاقة ويساعد في الوقاية من الأمراض المختلفة مثل أمراض القلب التاجية.

يمنع السمنة

الأرز البني له دور أساسي في التحكم في الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة، حيث إنه يحتوي على المنجنيز الذي يساعد على حرق الدهون في الجسم.

يقي من الزهايمر

وجد بحث أجرى عام 2013 أن الأرز البني يساعد في الوقاية من المضاعفات العصبية مثل مرض الزهايمر، حيث يحتوي الأرز البني على مكونات مفيدة تساعد في تثبيط إنزيم ضار يسمى بروبيل إنبيديبتيداز، الذي يرتبط بمرض الزهايمر، كما أنه مفيد للاضطرابات الدماغية الأخرى مثل الخرف وفقدان الذاكرة.

يحسن صحة الجهاز الهضمي

يعتبر الأرز البني من المواد الغذائية الأساسية التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بسبب الألياف الموجودة فيه التي تساعد على تنظيم وظيفة الأمعاء وتساعد على الشعور بالشبع.

يعزز صحة القلب

الأرز البني غني بالسيلينيوم وهو مفيد لصحة القلب، ويساعد استهلاك الحبوب الكاملة مثل الأرز البني على تقليل انسداد الشرايين ويقلل من خطر الاضطرابات القلبية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الأوعية الدموية.

يتحكم في مستويات الكوليسترول

الأرز البني يساعد على الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول لأنه يحتوي على مغذيات مفيدة تساعد في استقلاب الدهون والجلوكوز، كما أظهر استهلاك الأرز البني تحسناً كبيراً في تركيز الكوليسترول في الدم ويساعد في الوقاية من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الكبد.

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