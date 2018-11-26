الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين

«الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 2.7 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 2.7 مليار ريال
أرشيفية
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 16.33 نقطة ليقفل عند مستوى 7528.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 96 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات, والمصافي, وتهامه, وسافكو, ومسك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنعام القابضة, والخضري, والباحة, ومجموعة السريع, والجزيرة ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و4.83%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وصادرات، وكيان السعودية, ودار الأركان, وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات صادرات, وسابك, والإنماء, والراجحي، والمصافي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 12.03 نقطة ليقفل عند مستوى 2394.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 56 ألف سهم تقاسمتها 156 صفقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7504.94 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7504.94 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7750.95 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7750.95 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 7774.99 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 7774.99 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7792.56 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7792.56 نقطة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>