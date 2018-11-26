مسؤولو «السعودية للكهرباء» يتفقدون المناطق المتضررة في الليث

تواصل – فريق التحرير:

زار رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالسلام العمري، أمس، المواقع المتأثرة بانقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة الليث والمراكز التابعة لها جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة خلال اليومين الماضيين، وهي: (مركز وقرى بن يزيد، ومركز وقرى جذم، ومركز وقرى الغالة، ومركز وقرى غميقة، وقرية الوطيات، وقرية الفروخية، وقرية أتانا، وقرية ذهب، وقرية البلهاء، والقرى المجاورة لها)؛ لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لمعالجة انقطاع الخدمة الكهربائية.

ورافق العمري في جولته التفقدية لمواقع ومكونات الشركة في المناطق المتضررة، مدير إدارة كهرباء مكة المكرمة المهندس منصور الزهراني، ومدير إدارة هندسة التوزيع المهندس مسلم السلمي، ومدير مكتب كهرباء الليث علي البركاتي وموظفي المكتب.

وأكد العمري أن “السعودية للكهرباء” استنفرت كافة الفرق الفنية الميدانية التابعة لها؛ لمعالجة الانقطاعات التي حدثت بسبب جريان السيول الجارفة، وأعادت الخدمة لمعظم المشتركين خلال الساعات الأولى من الانقطاع وتبقت أجزاء محدودة متفرقة؛ بسبب انقطاع بعض الطرق المؤدية إليها وتم التعامل معها صباح اليوم.