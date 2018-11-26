4 نصائح للحفاظ على خصوصيتك على «واتس آب»

تواصل – وكالات:

يعد تطبيق واتس آب واحداً من أبرز التطبيقات التي يعتمد عليها الكثير من المستخدمين، لكن في نفس الوقت قد يرغب بعض المستخدمين في مزيد من الحماية لخصوصيتهم الشخصية، وفيما يلي نعرض مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام تطبيق واتس اب:

– قم بتعطيل ميزة Last Seen

يفضل بعض المستخدمين السماح لجهات الاتصال لديه معرفة متى يكون متصلاً بالإنترنت، لكن لا يريد الجميع هذه الميزة، لذا فمن السهل إيقاف تشغيل هذه الميزة بدلاً من شرحها لأصدقائك لسبب عدم استجابتك لرسائلهم حتى لو كنت متصلاً بالإنترنت.

– منع الغرباء من مشاهدة صورتك الشخصية

كما يمكن للمستخدمين السماح فقط لأصدقائه والمقربين منه فقط رؤية صورته الشخصية، حيث يمكن تخصيص عرض الصورة الشخصية على الاقتصار على وضع “جهات الاتصال الخاصة بي – My contacts” للسماح فقط لجهات الاتصال الخاصة بك في عرض صورتك.

– تقييد من يمكنه عرض تحديثات حالتك

تتيح واتس آب ميزة “الحالة” والتي تتيح للمستخدمين مشاركة الصور والملاحظات ومقاطع الفيديو القصيرة على حسابهم، لذلك يمكن بسهولة تخصيص هذه الحالة لمنع العامة من مشاهدتها والاقتصار على جهات معينة، حسب الخيارات المتاحة.

– إخفاء علامة استلام الرسائل

يتيح واتس آب ميزة لجهات الاتصال بمعرفة هل شاهدت رسائلهم أم لا، فعندما تفتح رسالة على واتساب، فإنه يقوم بتحديث علامة “الصح” في الطرف الآخر للون الأزرق، إلا أنه يمكن إيقاف هذه الميزة أيضاً لكي لا يعرف الطرف الآخر أنك قرأت رسالته.