«النقل» تدعو راغبي تقديم خدمة تجهيز مركبات الأجرة العائلية للتواصل معها

تواصل – فريق التحرير:

دعت “هيئة النقل العام” الراغبين في توفير خدمة تجهيز مركبات الأجرة العائلية (تجهيزات خارجية وداخلية)، إلى التواصل معها من خلال عناوين حددتها الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”.

وأوضحت الهيئة أن الراغبين في تقديم طلبات تأهيل توفير الخدمة يلزمهم إحضار الآتي: (إبراز العلامة المائية لهيئة النقل العام على الجزء الخارجي المحدد من المركبة، وتوفير جهاز سداد إلكتروني، وإبراز الهوية اللونية، وإبراز شعار الخدمة على الباب الخلفي للمركبة من الجهتين، وتوفير لوحة منع التدخين داخل المركبة، وتوفير شاشة تعريفية داخل المركبة).

ونوهت الهيئة إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات التأهيل هو الخميس ١٣ ديسمبر ٢٠١٨م.