نادي الصقور السعودي ينظم مزاداً بالرياض

تواصل – واس:

ينظم نادي الصقور السعودي مزادًا للصقور، وذلك من خلال معرض الصقور والصيد الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل بمدينة الرياض.

وحدد نادي الصقور عددًا من الشروط والآليات للاشتراك في المزاد منها؛ إشراف إدارة النادي والمعرض على البيع والشراء، وأن يكون التسليم والاستلام مباشرة بين البائع والمشتري دون وسطاء، ودون أي مسؤولية على إدارة النادي والمعرض في عمليات البيع والشراء، وأن يكون تسجيل المشاركين في المزاد وعرض الصقور للبيع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالنادي أو عند منصة التسجيل في المعرض، على أن يكون التسجيل إلزاميا للمشاركين بالهوية الوطنية أو جواز السفر، مع تسجيل معلومات كاملة عن الصقر، من حيث نوعه ووثيقة ملكيته وشهاداته الصحية، وأن يلتزم المشارك بإتمام عملية الشراء والبيع في حال إرساء المزايدة، ولا يحق له سحب أو رفض أي عملية شراء للصقور بعد الإرساء.

يأتي تنظيم المزاد دعمًا من نادي الصقور السعودي لمسيرة الصقارين في المملكة، ويعد المزاد من أبرز الفعاليات الرئيسة المصاحبة لمعرض الصقور والصيد السعودي، بالإضافة إلى المسرح، والعديد من الواحات المختصة بالصيد وأدوات التخييم والرحلات البرية وتقنيات تدريب الصقور وخدماتها البيطرية.

ودعا النادي جميع الراغبين في التسجيل بالمزاد إلى الاطلاع على الشروط كافة ونموذج التسجيل على الرابط التالي : http://www.sfhe.org/ar/registration/falcons-registration/form/ .