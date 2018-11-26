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3 جهات حكومية تبحث في «غرفة مكة» سلامة المباني من الحرائق
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تواصل – فريق التحرير:

تعقد الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، غداً, ورشة عمل موسعة تضم نخبة من الشركات العالمية المختصة بتكسيات واجهات المباني الخارجية (CLADDING) لتثقيف الجهات ذات العلاقة بخطورة التكسيات غير المطابقة للمواصفات العالمية التي قد تساعد في إشعال الحرائق، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي, ومدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي.

وستناقش الورشة عبر خمس أوراق مقدمة من لجنتي المصاعد والسلامة والمقاولين واللجنة الهندسية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الانتشار الخارجي للحريق عبر ألواح الكلايدينج، ومواد العزل وتكسية المباني باللائحة الفنية لمواد البناء الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس، والاشتراطات والمتطلبات الهندسية وطرق اختبار وفحص التكسيات الخارجية، والفحوصات والاختبارات على تكسية المباني، ومتطلبات السلامة الخاصة بمواد التكسيات في واجهات المباني.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المصاعد والسلامة المهندس فيصل حناوي أن الورشة تأتي ضمن الاهتمام بتحسين الواجهة الخارجية للعاصمة المقدسة وسلامة مبانيها، مبينا أن الورشة ستخرج بعدة توصيات تساعد على تعزيز أمن وسلامة المباني في مكة المكرمة، خاصة وأن كل ورقة عمل سيعقبها نقاش مفتوح لتوضيح اللوائح والقوانين والمواصفات المعززة للسلامة.

من جهته دعا عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المقاولين خالد بن دبيس المهتمين في القطاعات ذات العلاقة لحضور هذه الورشة للاستفادة من الآراء التي سيتم طرحها، ومحاورة الخبراء، مشيرا إلى أن الورشة يصحبها معرض متخصص يعرض المواد المطابقة للاشتراطات، ومعايير السلامة المعتمدة.

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