الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

التعليم والتدريب: معايير المناهج تسعى لتحقيق 19 هدفاً من أهداف رؤية المملكة

التعليم والتدريب: معايير المناهج تسعى لتحقيق 19 هدفاً من أهداف رؤية المملكة
0

تواصل – واس:

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً ببرنامج معايير مناهج التعليم ورشة عمل “مراجعة معايير مناهج التعليم العام وتطويرها من وجهة نظر الجهات ذات العلاقة”، بمشاركة 175 مرشحًا يمثلون 82 جهة من الوزارات والهيئات والجمعيات السعودية ذات العلاقة بمجالات التعلم التخصصية والفرق العلمية، وذلك في فندق كراون بلازا بالرياض.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالمعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، من حيث الأهداف والبنية والمكونات وأهميتها في إحداث تطوير نوعي لنواتج التعلم.

وافتتحت الورشة بكلمة لسمو رئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري قدم فيها شكره للحضور على تلبية دعوة هيئة تقويم التعليم والتدريب، مؤكداً أن الحديث عن بناء معايير مناهج التعليم والتخطيط لها وتطبيقها هو حديث عن صناعة الأجيال القادمة وتشكيل هويتهم مما يتطلب توخي جميع سبل النجاح لإعدادهم للحياة العامة ووظائف المستقبل في عصر أصبح التغيير هو السمة البارزة فيه.

وأشار سموه إلى أن “برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام” يسعى إلى تحقيق أكثر من تسعة عشر هدفًا من أهداف رؤية المملكة 2030، ووضع مضامينها في سياق تربوي تطبيقي، يرتكز على الدين الإسلامي والعناية باللغة العربية، وعلى مضامين الهوية والمواطنة المسؤولة، وغرس قيم الولاء والانتماء الوطني، وتعزيز قيم الوسطية، والتسامح، وثقافة العمل الجاد، والإيجابية، وتنمية الاقتصاد الرقمي ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وغيرها من الأهداف المهمة، ومن هنا تعظم المسؤولية في إعداد هذه المعايير.

وأكد سموه في ختام كلمته على حرص هيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة التعليم على التكامل والتنسيق، فيما بينهما لتحقيق الأهداف المنشودة وفق اختصاصات كل منهما، حيث يشترك 120 مرشحًا من الوزارة مع الفرق العلمية في بناء ومراجعة مسودات المعايير.

من جهته قدم المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد، نبذة مختصرة عن الهيئة، وأهدافها، ومجالات اختصاصها، ودورها في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب، لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

بعد ذلك انطلقت جلسات مراجعة المعايير وتطويرها من خلال ثلاث جلسات عصف ذهني: الجلسة الأولى ناقشت معايير الصفوف من 1 – 6 ، تلتها الجلسة الثانية التي ناقشت معايير الصفوف من 7 – 9 ، بينما ركزت الجلسة الثالثة على معايير الصفوف 10 – 12.

وقبل الختام، انطلقت جلسة نقاش مع الحضور عن أبرز الملاحظات المقدمة حول المحتوى، حيث تمّ الأخذ بجميع ما ورد من آراء ومقترحات، ثم تم توجيه الشكر للحاضرين والحاضرات على التفاعل الإيجابي في تقديم التغذية الراجعة ودعوتهم لحضور المؤتمر الدولي الذي تنفذه الهيئة بعنوان “مهارات المستقبل، تنميتها وتقويمها”.

مما يذكر أن المؤتمر مُقرر عقدة في الرياض في الفترة من 4 – 6 ديسمبر 2018م، ويهدف إلى تأسيس خطوات عملية يجب أن تتبناها مؤسسات التعليم والتدريب في مستوياتها المختلفة، في مجال إكساب المهارات المستقبلية، ويمكنها من تقويمها وقياس مدى تمكن خريجي البرامج المختلفة منها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.. التفاصيل كاملة

ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.. التفاصيل كاملة

رسمياً.. 5 حالات طبية و8 اجتماعية لنقل معلمي الظروف الخاصة

رسمياً.. 5 حالات طبية و8 اجتماعية لنقل معلمي الظروف الخاصة

بالأسماء.. نقل 106 معلمين ومعلمات للمستوى السادس

بالأسماء.. نقل 106 معلمين ومعلمات للمستوى السادس

نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.. الضوابط ورابط التقديم

نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.. الضوابط ورابط التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>