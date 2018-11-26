جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية.. إليك الشروط وطريقة التقديم

تواصل – الجوف
أعلنت جامعة الجوف عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، للسعوديين والسعوديات في مقرات الجامعة بسكاكا والقريات وطبرجل، وذلك خلال الفترة 19/3/1440هـ – 29/3/1440هـ، وذلك حسب الشروط والتخصصات الموضحة أدناه.
الشروط والضوابط:
- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاثة (انتظاماً).
- مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاثة (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.
- ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله.
- التفرغ الكامل لمدة سنة دراسية أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه.
- أن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
الوثائق المطلوبة:
- صورة الهوية الوطنية.
- السيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.
- صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).
- صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).
- صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.
- أبحاث علمية منشورة للحاصلين على تقدير (جيد) في مرحلة البكالوريوس” خاص بالمتقدمين لدرجة أستاذ مساعد”.
- موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.
طريقة التقديم:
يتم تقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق موقع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الجوف (التوظيف) من هنا