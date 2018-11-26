الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

ضبط عصابة من 7 سوريين بالرياض.. هذه جرائمهم

ضبط عصابة من 7 سوريين بالرياض.. هذه جرائمهم
0

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ٨ متهمين، ٧ منهم يحملون الجنسية السورية، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.

وأوضح “التويجري”، أن أعمار المتهمين تتراوح بين العقدين الثاني والثالث، وتم القبض عليهم جميعاً بعد توفر الأدلة على امتهانهم السرقة من المحال التجارية والاستيلاء على ما داخلها من أموال وممتلكات.

وتابع، بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروّا بارتكابهم 83 حادثة سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 950 ألف ريال؛ حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عصابة يمنية خطيرة تسرق 3 ملايين ريال.. «شرطة الرياض» تعلن التفاصيل

عصابة يمنية خطيرة تسرق 3 ملايين ريال.. «شرطة الرياض» تعلن التفاصيل

اقتحام 55 محلاً عبر فتحات التكييف أو كسر الأبواب.. شرطة الرياض تطيح بالعصابة

اقتحام 55 محلاً عبر فتحات التكييف أو كسر الأبواب.. شرطة الرياض تطيح بالعصابة

«شرطة الرياض» تبحث عن جانٍ سرق سيارة مواطن فجرًا

«شرطة الرياض» تبحث عن جانٍ سرق سيارة مواطن فجرًا

«التويجري» متحدثاً إعلامياً لشرطة منطقة الرياض

«التويجري» متحدثاً إعلامياً لشرطة منطقة الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>