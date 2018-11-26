ضبط عصابة من 7 سوريين بالرياض.. هذه جرائمهم

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ٨ متهمين، ٧ منهم يحملون الجنسية السورية، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.

وأوضح “التويجري”، أن أعمار المتهمين تتراوح بين العقدين الثاني والثالث، وتم القبض عليهم جميعاً بعد توفر الأدلة على امتهانهم السرقة من المحال التجارية والاستيلاء على ما داخلها من أموال وممتلكات.

وتابع، بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروّا بارتكابهم 83 حادثة سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 950 ألف ريال؛ حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.