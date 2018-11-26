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الإمارات تُصدر عفواً رئاسياً عن الجاسوس البريطاني ماثيو هيدجز

الإمارات تُصدر عفواً رئاسياً عن الجاسوس البريطاني ماثيو هيدجز
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، قد أصدر عفواً رئاسياً عن البريطاني ماثيو هيدجز، المتهم بالتجسس لصالح دولة أجنبية.

وذكرت الوزارة أن عائلة السيد هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى الشيخ خليفة، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية، وقد قام موظفو القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية.

وأضافت أن وزارة شؤون الرئاسة أعلنت عقب ذلك أن الشيخ خليفة قد أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم السيد هيدجز ضمن قائمة المَعفَى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أصدرت يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر قرارها بإدانة البريطاني ماثيو هيدجز، بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، حيث حكمت عليه بالسجن المؤبد.

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