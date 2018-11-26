«هواوي» تُشوِّق منتظري جوالها المرتقب.. مميزات مدهشة

تواصل – وكالات:

أطلقت العملاق الصيني شركة “هواوي” إعلانا تشويقياً جديداً لإصدارها المرتقب الكشف عنه في شهر ديسمبر، والذي يأتي بكاميرا أمامية مدمجة في الشاشة، مع شاشة بكامل واجهة الهاتف.

ويبدو أن “هواوي” لن تكتفي هذا العام بالنجاح الذي حققته مع الإصدارات الأخيرة من هواتف MATE 20، حيث تستعد لتكون أول الشركات التي تصل بالهاتف المميز بتصميم الكاميرا الأمامية المدمجة في الشاشة إلى الأسواق.

وفقاً للإعلان التشويقي الذي كشف عنه اليوم، سيكون لدى هواوي إعلان عن إصدار جديد من الهواتف الذكية يأتي بشاشة كاملة في واجهة الهاتف ويضم كاميرا أمامية مدمجة في تصميم الشاشة، على أن يتم الإعلان الرسمي عنه في شهر ديسمبر المقبل.

لذا من المتوقع أن يزداد التنافس بين العملاق الكوري وهواوي لتحقيق الريادة بتقنية الكاميرا المدمجة في الشاشة في الهواتف الذكية، حيث تستعد سامسونج أيضاً للكشف عن هاتف GALAXY A8S الذي يأتي وفقاً للتسريبات الأخيرة مع براءة اختراع سامسونج في شاشة INFINITY-O.

في الوقت الحالي ما زالت العديد من المواصفات غامضة حول إصدار هواوي القادم، كما لم يتم الكشف عن الاسم الذي ينطلق به الهاتف إلى الأسواق، لذا نترقب الإعلانات القادمة من هواوي والتي تكشف عن مزيد من التفاصيل حول الإصدار القادم من العملاق الصيني.