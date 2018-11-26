الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

تعرَّف على طريقة عمل «السيارات الكهربائية» وكيفية شحنها

تعرَّف على طريقة عمل «السيارات الكهربائية» وكيفية شحنها
0

 

تواصل – وكالات:

تعتمد السيارات الكهربائية الحديثة في عملية تشغيلها على بطاريات قابلة للشحن مثبتة داخل السيارة، وهذه البطاريات تعمل على تشغيل السيارة بدلاً للوقود.

كما تستخدم البطاريات في تشغيل كامل أجهزة السيارة الكهربائية والإلكترونية، وهي تتشابه مع البطاريات العادية في الشكل.

وتختلف السيارات الكهربائية عن السيارات التقليدية في المكونات الداخلية، حيث لا يوجد في السيارات الكهربائية نظام العادم، أو خزان الوقود أو الغاز، كما تختلف أجزاء كثيرة في المحرك الكهربائي عن التقليدي.

وتختلف طريقة تشغيل السيارة الكهربائية عن التقليدية، حيث إنه في الكهربائية يأخذ جهاز التحكم الطاقة من البطارية ويمررها إلى المحرك الكهربائي، وقبل تمرير التيار إلى المحرك تقوم وحدة التحكم بتحويل 300 فولت من التيار DC إلى حد أقصى 240 فولت من التيار AC.

يقوم المحرك الكهربائي بعد ذلك بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، وتقوم الطاقة الميكانيكية بتحريك السيارة للأمام، وتعمل أجهزة التحكم كوسيط بين البطارية والمحرك، حيث تنقل الطاقة من البطارية وتضخها إلى المحرك ليعمل، وتقع أجهزة قياس فرق الجهد المتغير بين المحرك وجهاز التحكم وهي المسؤولة عن تقديم الطاقة المناسبة للمحرك.

وغالباً ما تقطع السيارات الكهربائية مسافة 350 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، ويتم شحن السيارة بطريقة أشبه بشحن الأجهزة الإلكترونية، حيث يُستخدم كابل شحن لتزويد السيارة بتيار 230 فولت من خلال محطة شحن عامة أو محطة شحن منزلية، ويتدفق التيار إلى البطاريات لتخزينها وذلك ليتم استرجاعها مرة أخرى في أوقات تشغيل السيارة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صفعة نارية لـ «أبل».. انفجار «آيفون X» أثناء شحنه

صفعة نارية لـ «أبل».. انفجار «آيفون X» أثناء شحنه

ملابس ذكية.. تشحن «جوالك» وتراقب «صحتك»

ملابس ذكية.. تشحن «جوالك» وتراقب «صحتك»

«الشحن المعاكس».. ميزة جديدة لـ«هواوي» تتفوق بها على «أبل» 

«الشحن المعاكس».. ميزة جديدة لـ«هواوي» تتفوق بها على «أبل» 

بالتعاون مع 4 جهات حكومية.. «المواصفات»: بدء تجهيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية

بالتعاون مع 4 جهات حكومية.. «المواصفات»: بدء تجهيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>