الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين

«الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

استئصال ورم من «بطن مريضة» في حفر الباطن وزنه 5 كيلوجرامات

استئصال ورم من «بطن مريضة» في حفر الباطن وزنه 5 كيلوجرامات
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من استئصال ورم لمريضة ثلاثينية بطول 35 سم وإنهاء معاناتها.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن المريضة راجعت العيادات الخارجية وهي تعاني من آلام في البطن وضيق في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين وجود ورم ضخم يشغل تجويف الحوض والبطن وبطول 35 سم، وبعد إدخال المريضة غرفة العمليات جرى استئصال الورم وكامل الرحم كون الورم يزن 5 كجم، حيث تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – .

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة “الطوارئ والعناية المركزة”، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ندوة حول مستجدات مرض «السكري» بالمدينة

ندوة حول مستجدات مرض «السكري» بالمدينة

تعرَّف على أعراض مرض «الرينود» الشتوي.. يصبغ الجلد بالألوان

تعرَّف على أعراض مرض «الرينود» الشتوي.. يصبغ الجلد بالألوان

9 أعراض للإصابة بسرطان الفم.. وهذه أهم أسباب المرض

9 أعراض للإصابة بسرطان الفم.. وهذه أهم أسباب المرض

حدث في مكة.. نجاح علاج مريض صرع باستئصال جزء من المخ

حدث في مكة.. نجاح علاج مريض صرع باستئصال جزء من المخ

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>