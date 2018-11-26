استئصال ورم من «بطن مريضة» في حفر الباطن وزنه 5 كيلوجرامات

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تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من استئصال ورم لمريضة ثلاثينية بطول 35 سم وإنهاء معاناتها.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن المريضة راجعت العيادات الخارجية وهي تعاني من آلام في البطن وضيق في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين وجود ورم ضخم يشغل تجويف الحوض والبطن وبطول 35 سم، وبعد إدخال المريضة غرفة العمليات جرى استئصال الورم وكامل الرحم كون الورم يزن 5 كجم، حيث تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – .

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة “الطوارئ والعناية المركزة”، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.