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حرائق الغابات تُجلي مئات الأستراليين من منازلهم

حرائق الغابات تُجلي مئات الأستراليين من منازلهم
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تواصل – وكالات:

أجلت سلطات الطوارئ في أستراليا اليوم، مئات الاستراليين من منازلهم بسبب حرائق الغابات التي تفاقمت بسبب الظروف المناخية، “غير المعتادة إلى حد كبير”، في ولاية كوينزلاند شمال شرق البلاد.

وقالت إدارة كوينزلاند لمكافحة الحرائق وخدمات الطوارئ، إن هناك نحو 40 من حرائق الغابات المشتعلة في أنحاء الولاية التي تعاني حاليًا من موجة حر.

وتعتبر أخطر تلك الحرائق، حريق يمتد لمسافة 50 كيلومترًا، أدى إلى تدمير وإلحاق أضرار بستة منازل، وتهديد الكثير من المنازل الأخرى التي تقع بالقرب من متنزه “ديب ووتر” الوطني شمال بوندابيرج. وبدأ الحريق الخميس الماضي، وقد أدى إلى حرق أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي في المنطقة. وبلغ ارتفاع ألسنة حرائق الغابات 12 مترًا.

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