هيئة الأمر بالمعروف تُدشن الإصدار الجديد للبوابة الإلكترونية

تواصل – واس:

دشن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في مكتبه بالوزارة، الإصدار الجديد للبوابة الإلكترونية الداخلية لمنسوبي الرئاسة، اشتملت على تحسينات على مستوى تنظيم الواجهة وتطوير الأداء نتيجة للتقييم الدوري الذي تقوم به الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة.

واستمع معاليه لشرح مفصَّل عن الخدمات التي يقدمها الإصدار الجديد للبوابة، وما تميزت به عن السابقة من تطوير وأنظمة حديثة، تواكب تطورات التقنية وتمنح المستخدم سهولة في عرض المعلومة وتدعم الأجهزة الكفية، إضافة إلى التحكم بعرض المحتوى، وتقديم منتج يسهم في مساعدة المستخدمين للحصول على خدماتهم، كما تضمنت النسخة الجديدة من البوابة إضافة خدمة “تكليف” وهي نقلة في الخدمات الإدارية والتقنية تمنح العاملين والمسؤولين مرونة أكبر في إجراءات تكليف الموظفين وما يتعلق بها.

يذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد حققت مستوى متقدماً في قياس التحول الإلكتروني، وهي تواصل عملها في هذا المجال تحقيقاً لمتطلبات التطور التقني الذي تشهده القطاعات.