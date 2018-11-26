عقارات مدينتي جدة والرياض وأبرز مميزاتها

تواصل – فريق التحرير:

تُعتبر المملكة العربية السعودية من أفضل دول الخليج، وبشكل خاص في المجال العقاري حيثُ أُولت له الحكومة اهتماما خاصا بعد وضع خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية 2030م.

وقد تولت وزارة الإسكان السعودي مهمة علاج مشاكل قطاع الإسكان وإعادة التوازن بين العرض والطلب، حيثُ قامت بتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية في مختلف أرجاء المملكة سواء عن طريق برنامج سكني أو برنامج البيع على الخارطة.

وعند التأمل في مشروعات الوزارة نجد أن دائمًا ما يكون لمدينتي جدة والرياض نصيب كبير منها، وذلك ينبع من الإقبال السكني المرتفع عليهما.

بالنسبة للعاصمة الرياض والتي تأتي في المقام الأول بين مدن المملكة من حيثُ المساحة وعدد السكان، نجد رغبة دائمة من قِبل الأفراد في الحصول على مسكن بها، وتلك الرغبة نابعة من ما تشمل عليهِ الرياض من مُميزات عدة من الصعب بل من المُستحيل تجمعها في أي مدينة أخرى.

فالرياض مركز للمال والأعمال، وبها كافة فروع البنوك وكذلك فروع للشركات الإقليمية والعالمية، كما أن فرص العمل بها كبيرة بالنسبة للشباب، وهناك شباب يدرسون في جامعتها ويعملون في نفس الوقت.

أما عن التقسيم الداخلي للرياض فهي تشمل على خمس مناطق رئيسية وهي منطقة شمال الرياض، ومنطقة جنوب الرياض، ومنطقة شرق الرياض، وغرب الرياض، ووسط الرياض، وتشمل كل منطقة على مميزاتها معينة، وإن كانت منطقة الشمال هي الأكثر أمنًا وهدوءً، حيثُ يَقطنها مجموعة من كبار المسئولين في الدولة، وتتخللها دوريات الأمن أغلب الأوقات، كما أن يُمنع سكن العمال بها.

وكل منطقة من المناطق سابقة الذكر مقسمة إلى عدد من الأحياء مثل حي الربيع وحي المصيف وحي الربوة وغيرها، بطبيعة الحال تختلف أسعار عقارات كل حي عن الآخر؛ وفقًا لإمكانيات الحي وإمكانيات العقار.

وإذا تطرقنا بالحديث إلى مدينة جدة، فلا يسعنا إلا القول بأنها المدينة الساحرة بطبيعتها ومبانيها وطُرازها، فهي حقًا عروس البحر الأحمر، والتي يتمنى الآلاف من الأفراد السكن بها وامتلاك عقار في أحد أحيائها.

فمن يُحالفه الحظ ويمتلك عقار في جدة، ينعم بالجمال والهدوء والخصوصية، مع تلبية كافة خدماتهُ ورغباتهُ، فمعظم مباني جدة تم بنائها على الطُراز الحديث، مع مراعاة الجودة التامة في عمليات البناء والتشييد، وتوفير كافة المرافق والخدمات، كما أن بعض الوحدات السكنية تشمل على زجاج مزدوج لمنع دخول أي صوت إلى الداخل، ولعل كل ذلك يجعل أنهُ من الطبيعي أن تكون أسعار عقاراتها مرتفعة إلى حد ما، ولكن هذا لا يمنع أنك تستطيع أن تجد عقار مناسب إمكانياتك المادية؛ حيثُ تساعدك العديد من المواقع والتي من أهمها موقعأي سمسار في الاطلاع على كافة العقارات المطروحة للبيع أو التأجير، ويُعطيك الموقع خيار البحث وفقًا للمنطقة التي ترغب في العيش بها و يمكنك تحديد السعر المناسب لك كما يتيح لك الموقع وبعد اختيارك للعقار المناسب لك امكانية التواصل مع شركة تمويل عقاري.

ومن أشهر الأمور التي تشتهر بها جدة ناطحات السحاب ذات التصميم الأنيق والرائع، والذي يقرب عددها من مائة وأربعين ناطحة، كما أنها تشتمل على عدد كبير من المشروعات السكنية، والتي دائمًا ما يُراعى أثناء تصميمها مراعاة كافة الإمكانيات والاحتياجات، والتفاوت في مساحات الوحدات السكنية، ونجد أن بعض تلك المشروعات قد يختص بالفلل فقط مثل تلك المشروعات المُقامة في حي الأجواء، كما أن البعض قد يطرح شقق سكنية ذات مساحات متنوعة مثل مشروع أبراج الهلالي وغيرهُ.