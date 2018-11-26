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طالبات تحفيظ «الحريق» يحققن المركز التاسع في مسابقة عالمية

طالبات تحفيظ «الحريق» يحققن المركز التاسع في مسابقة عالمية
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تواصل – فريق التحرير:

عبرت متوسطة وثانوية تحفيظ “القرآن” بمحافظة الحريق، التابعة لمنطقة “الرياض” عن بالغ سعادتها وفخرها بطالبات المتوسطة والثانوية، لتحقيقهن المركز التاسع على العالم، ودخولهن من بين العشر الأوائل على مستوى العالم لمرحلة 1/م في مسابقة ووردد – مانيا للغة الإنجليزية.

وقال حساب “متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن بالحريق” على “تويتر” : ( بكل فخر نبارك لطالبات متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم بـ”الحريق”، تحقيقهن للمركز التاسع على العالم، ودخولهن من بين العشر الأوائل على مستوى العالم لمرحلة 1/م في مسابقة “ووردد – مانيا” للغة الإنجليزية).

كما قدمت المدرسة شكرها للقائدة “مشاعل الدريس”، و “نواف العجمي”، و “أمنية المصادر” لما بذلوه من جهد، لتحقيق هذا الإنجاز.

 

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