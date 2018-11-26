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قرار مُفجع.. نيوزيلندا تقتل العشرات من «الحوت الطيار»

قرار مُفجع.. نيوزيلندا تقتل العشرات من «الحوت الطيار»
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تواصل – وكالات:

قالت السلطات النيوزيلاندية، اليوم الاثنين، إن ما يصل إلى 145 حوتاً من نوع “الحوت الطيار” جنحت على جزيرة ستيوارت النائية الواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوب ساوث آيلاند في نيوزيلندا مطلع هذا الأسبوع.

وكان نصف الحيتان ميتاً بالفعل عندما عثر عليها العاملون بإدارة حماية البيئة الذين تلقوا بلاغا ليل السبت من حملة تخييم في المنطقة.

وقال رين ليبينز، مدير العمليات في إدارة الحفاظ على البيئة، إن قرارا اتخذ بالقضاء على باقي الحيتان نظرا للحالة السيئة التي كانت تعاني منها والمكان البعيد.

وقال ليبينز: “للأسف، كانت احتمالية نجاح القدرة على إعادة الحيتان الباقية للمياه مجدداً ضعيفة جدا”. وتابع: “على الرغم من ذلك، فإن اتخاذ قرار مثل هذا مفجع”.

ونيوزيلندا بها أعلى معدلات من الحيتان التي تجنح في العالم على الرغم من أن السبب المحدد لها غير معروف.

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