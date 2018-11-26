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أخيرًا.. علاج فعال لـ«ألزهايمر»

أخيرًا.. علاج فعال لـ«ألزهايمر»
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تواصل – وكالات:

توصل فريق طبي أمريكي إلى تجربة لقاحات، قد تؤخر أعراض مرض ألزهايمر، أو خرف الشيخوخة وتحد من نمو المرض وأعراضه.

فقد وجد الباحثون في مركز أبحاث طبي أمريكي أن الاختبارات التي أجريت على الفئران تظهر أن اللقاح يمنع بشكل آمن تراكم البروتينات الضارة في الدماغ المسببة ألزهايمر.

ويقلل عدد حالات تشخيص ألزهايمر إلى النصف في حالات يمكنه بحسب الدراسة تأجيل أعراض المرض خمسة أعوام.

هذا اللقاح الذي قد يطيل حياة المريض ويمنع نمو المرض سيكون آمناً وفعالاً بعكس اللقاحات والعلاجات السابقة التي أظهرت آثاراً جانبية.

دراسة أخرى تحدثت عن السبل لتجنب مرض ألزهايمر، إذ خلصت الدراسة إلى أن الرجال الذين يكثرون من تناول الخضروات والفواكه أقل عرضة ل ألزهايمر بنسبة أربعة وثلاثين في المئة عن غيرهم.

وهو ما ينصح به الأطباء أن تكون كمية الخضراوات والفواكه أكثر من غيرها من العناصر الغذائية فالوقاية خير من العلاج.

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