الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

هل تم فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه؟.. توضيح رسمي

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

«تعليم الشرقية» لأولياء الأمور: تعليق دراسة الأبناء المرضى مسؤوليتكم

«تعليم الشرقية» لأولياء الأمور: تعليق دراسة الأبناء المرضى مسؤوليتكم
0

تواصل- الدمام:

أوضحت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، أن قرار منع الطلاب الذين يعانون صعوبات صحية من الحضور إلى المدرسة من عدمه، في حال عدم تعليق الدراسة بسبب الاضطرابات الجوية يعود إلى أولياء الأمور.

وأضاف المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن مسؤولية اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للطلاب الذين يعانون صعوبات صحية تقع على ولي الأمر، فهو من يقرر إن كان من المناسب أن يحضر ابنه إلى المدرسة أم لا، وذلك حسب تقديره لما سيترتب على صحة ابنه جراء الاضطرابات الجوية، وفقاً لـ”اليوم”.

وأكد “الباحص”، أن القرار النهائي لتعليق الدراسة بسبب الظروف المناخية أو التقلبات الجوية من صلاحية اللجنة المركزية في وزارة التعليم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني.

وكانت أسر طلاب وطالبات أعربت عن استيائها، لعدم إعلان إدارة التعليم تعليق الدراسة رغم الحالة الجوية المضطربة التي كانت تشهدها المنطقة، وما زاد من تذمر الأسر وأولياء الأمور تسلم عدد كبير منهم رسائل نصية في منتصف اليوم تدعوهم لمراجعة المدارس لاستلام أبنائهم، نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعليم الشرقية يكرم الفائزين والفائزات بجائزة التعليم

تعليم الشرقية يكرم الفائزين والفائزات بجائزة التعليم

تعليم الشرقية: تأخير الاختبارات غداً لمدة ساعة بسبب التقلبات الجوية

تعليم الشرقية: تأخير الاختبارات غداً لمدة ساعة بسبب التقلبات الجوية

«تعليم الشرقية» تكشف سبب إصابة 3 طالبات «ابتدائية» واستدعاء الإسعاف لهن

«تعليم الشرقية» تكشف سبب إصابة 3 طالبات «ابتدائية» واستدعاء الإسعاف لهن

«تعليم الشرقية» تُعلق على مقطع تدافع طلاب بالدمام

«تعليم الشرقية» تُعلق على مقطع تدافع طلاب بالدمام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>