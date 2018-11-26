«تعليم الشرقية» لأولياء الأمور: تعليق دراسة الأبناء المرضى مسؤوليتكم

تواصل- الدمام:

أوضحت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، أن قرار منع الطلاب الذين يعانون صعوبات صحية من الحضور إلى المدرسة من عدمه، في حال عدم تعليق الدراسة بسبب الاضطرابات الجوية يعود إلى أولياء الأمور.

وأضاف المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن مسؤولية اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للطلاب الذين يعانون صعوبات صحية تقع على ولي الأمر، فهو من يقرر إن كان من المناسب أن يحضر ابنه إلى المدرسة أم لا، وذلك حسب تقديره لما سيترتب على صحة ابنه جراء الاضطرابات الجوية، وفقاً لـ”اليوم”.

وأكد “الباحص”، أن القرار النهائي لتعليق الدراسة بسبب الظروف المناخية أو التقلبات الجوية من صلاحية اللجنة المركزية في وزارة التعليم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني.

وكانت أسر طلاب وطالبات أعربت عن استيائها، لعدم إعلان إدارة التعليم تعليق الدراسة رغم الحالة الجوية المضطربة التي كانت تشهدها المنطقة، وما زاد من تذمر الأسر وأولياء الأمور تسلم عدد كبير منهم رسائل نصية في منتصف اليوم تدعوهم لمراجعة المدارس لاستلام أبنائهم، نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة.