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100 عيادة لمكافحة التبغ بالجامعات ومديريات التعليم

100 عيادة لمكافحة التبغ بالجامعات ومديريات التعليم
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تواصل – واس:

أعلنت الصحة أمس، عن تدشين مشروع “100 عيادة متنقلة لمكافحة التدخين” في الجامعات ومديريات التعليم بالمملكة ومديريات الشؤون الصحية بالمناطق كإحدى مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء السنوي لمديري الشؤون الصحية المدرسية المنعقد في الرياض، بحضور وزيري الصحة والتعليم.
وتقدم هذه العيادات عدداً من الخدمات، تشمل على الاستشارات الطبية والتوعية والعلاج ومتابعة الحالات ونتيجة الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى ضبط مخالفات التدخين داخل المنشآت الحكومية.
وشاركت أمانة اللجنة بجناح في هذا اللقاء ضم 5 أركان، الأول “المركز الوطني للوقاية من الأمراض”، حيث سيتم عرض مبادرات إبداعية يتبناها المركز لحماية الصحة العامة بدءً من أطفال المدارس، بحيث يكون هذا الكورنر لتلقي المبادرات مع إمكانية التوسع فيه للمديريات العامة للتعليم، والركن الثاني “الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية” تحت عنوان “التطعيمات”، حيث خصص هذا الكورنر للمرشدين الصحيين في المدارس وتوضح لهم فيه مدى أهمية التطعيمات المدرسية والتطعيمات الموسمية والمسؤولية المنوطة بهم للتأكد من سجلات التطعيم للطلاب مع إمكانية تقديم تطعيم الإنفلونزا في هذا الكورنر.
وجاء الركن الثالث “الإدارة العامة للتثقيف الصحي” تحت عنوان “تطبيق صحة و 937″، حيث خصص هذا الكورنر للتعريف بهذه الخدمات ومن خلاله سيتم عرض تقديم خدمة ممرض أو حتى طبيب في كل مدرسة عن بعد عن طريق التطبيق، والركن الرابع “برنامج مكافحة التبغ”، جاء للتعريف بالخدمة ومبادرات اللجنة الوطنية من أنظمة ومخالفات مع تحفيز المعلمين المدخنين في الإقلاع ومكافحة التبغ في المدارس، مع إمكانية توفير العلاج في هذا الكورنر، والركن الخامس “الإدارة العامة للصحة المدرسية” ويتم فيه استعراض برنامج الكشف الاستكشافي للطلاب وآلية عرضه لأولياء الأمور عن طريق برنامج نور.
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