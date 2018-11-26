تَصرُّف مفاجئ من والد الطالب الذي ضربه معلمه بـ«سلك كهرباء» (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أكد المواطن، الذي اتهم معلماً بإحدى مدارس محافظة صامطة في منطقة جازان، بضرب ابنه على وجهه بسلك كهربائي، أن الجهة الإشرافية في تعليم المحافظة غير مبالية بأولياء أمور الطلاب وشكاويهم، لافتاً إلى أنه تقدم العام الماضي بشكوى ضد المدرسة، ولم يتم البت فيها وحُفظت في الدرج.

وأوضح المواطن، طاهر هباش، خلال حديثه لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أنه “تنازل عن حق ابنه الخاص في قضية ضربه بسلك كهربائي من قبل المعلم، مشيراً إلى أن ما يشغله هو مسألة التعامل مع أولياء أمور الطلاب”.

وبيّن، أن ابنه العام الماضي سقط أثناء لعبه الكرة فكسرت يده، وحينما توجه إلى مدير المدرسة كي يطلب منه السماح له بالذهاب إلى المستشفى، أبلغه أن يأتيه بعد نهاية الفسحة، أي بعد أكثر من ساعة ونصف، ما دفعه إلى تقديم شكوى في المدرسة، غير أنه لم يحصل على شيء.

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