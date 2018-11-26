1000 معاق شهريا في المملكة بسبب الحوادث المرورية

تواصل – الرياض:

كشف العقيد فوزي الأنصاري من مرور العاصمة المقدسة، أن عدد المصابين سنويا نتيجة الحوادث المرورية بالسعودية، من بينها التفحيط، بما يقدر بـ40 ألف إصابة، 30% منها إعاقات دائمة، أي ما يعادل 35 معاقا يوميا، وما يقارب 1000 معاق شهريا.

وأشار الأنصاري، خلال ورقة عمل قدمها في اللقاء الثاني بالقيادات المدرسية الذي نفذته إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم مكة، إلى أن ظاهرة التفحيط تنتشر بكثرة في موسم الاختبارات الذي يتجمهر خلاله الطلاب لممارسته أو حتى للمشاهدة وتتسبب بحوادث مرورية.

واستعرض الأنصاري خلال ورقة العمل عن المخاطرة المرورية حول المدرسة وكيفية التعامل معها، المخالفات المرورية التي تُمارس من قبل البعض، مما تتسبب في عرقلة المرور والسير والخطورة المتوقعة من القيادة المتهورة والسرعة الزائدة.

وافتتح اللقاء الذي يستمر يومين، مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي بمشاركة 240 من قادة وقائدات المدارس ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة. وشدد الحارثي على أن الأمن والسلامة المدرسية لم يعدا ترفا، بل أصبحا أمرا ملحا وطلبا متكررا كونه يتحدث عن الأمن والسلامة في المنشآت التعليمية.