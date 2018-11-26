شاهد.. حَكَم كرة قدم باليمن يستخدم «رشاشًا» بدلاً من الصافرة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً لمباراة كرة قدم في أحد الأحياء الشعبية في اليمن، يظهر حكماً متسلحاً بسلاح ناري أثناء مباراة كرة قدم.

وأظهر التسجيل مجموعة شبان يمارسون لعبة كرة القدم، في حين يجري في وسط الملعب مسلح، حيث تبين أنه حكم المباراة بعد أن أطلق طلقة نار في الهواء لتعبير عن وجود خطأ (فاول).

ويبدو أن حكماً مساعداً نبه حكم المباراة المسلح إلى وجود خطأ، الأمر الذي دفعه إلى إطلاق طلقة رصاص في الهواء لإيقاف اللعب وتنفيذ ركلة حرة.

ولفت المستخدمون إلى أن التسجيل يعبر عن الحال الذي وصل إليه اليمن، جراء الانقلاب الذي نفذ الحوثيون ضد سلطات اليمن الشرعية وتسبب في انتشار السلاح بين الناس، قبل أن يتحول إلى أمر معتاد باستخدامه في تحكيم مباريات كرة القدم.

وقال الناشط جلال عمر “إن التسجيل يعبر عن مستقبل اليمن، إذا استمر المسلحون الحوثيون في احتلال أجزاء واسعة من شمال اليمن بما في ذلك العاصمة اليمنية”.