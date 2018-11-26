«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

تواصل- جدة:

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة، الأحد، حكماً ابتدائياً على المواطن المتهم بانتحال صفة رجل أمن واغتصاب فتاتين جامعيتين بجدة، حيث قضت بسجنه 13 عاماً وجلده 1200 جلدة على 24 دفعة.

وقضت المحكمة، بمعاقبة المتهم الثاني (الشاب غير المحصن) بالسجن 8 أشهر و80 جلدة، وسجن المتهم الثالث (شاب) 4 أشهر و60 جلدة، لتورطه في خلوة بفتاة من غير المحارم، حسب “المدينة”.

وقررت المحكمة، صرف النظر عن طلب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على المتهم الأول، حيث اعتبرت أن الأدلة المقدمة لم تثبت بها إدانته بخطف الفتاتين أو قيامه بفعل الاغتصاب أو الفاحشة أو فض بكارتهن.

وشهدت جلسة، أمس، مداولات استمرت لساعتين قبل النطق بالحكم، حيث نفى المتهمون جميع ما نسب إليهم في لائحة الدعوى، وتمسك المدعي العام بما ورد في اللائحة بإقامة الحد على المتهم الأول ومصادرة سيارته ومعاقبة المتهم الثاني بعقوبة الزاني غير المحصن وتعزير المتهم الثالث.

واطلع أعضاء الدائرة القضائية على حيثيات وقرائن ملف الدعوى قبل أن ترفع الجسلة للتداول وتعود للنطق بالحكم الابتدائي، فيما أكد وكيل المتهمين الثاني والثالث أنه سيستأنف ضد الحكم، مبيناً أن التهم المنسوبة لموكليه بسيطة مقارنة بالمتهم الأول، إضافة إلى صغر أعمارهم وعدم تورطهم في جريمة الاغتصاب.

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