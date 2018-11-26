الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

«الزعاق» يحدد الموعد المتوقع لدخول «مربعانية الشتاء»

أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

أول تعليق من أمانة الشرقية على غرق شوارع وأنفاق بالمنطقة (فيديو)

«العمل» تكشف حقيقة إيقاف الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة

«العمل» تكشف حقيقة إيقاف الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين

«جزائية جدة» تصدر حكمها على المتهم باغتصاب الفتاتين الجامعيَّتين
0

تواصل- جدة:

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة، الأحد، حكماً ابتدائياً على المواطن المتهم بانتحال صفة رجل أمن واغتصاب فتاتين جامعيتين بجدة، حيث قضت بسجنه 13 عاماً وجلده 1200 جلدة على 24 دفعة.

وقضت المحكمة، بمعاقبة المتهم الثاني (الشاب غير المحصن) بالسجن 8 أشهر و80 جلدة، وسجن المتهم الثالث (شاب) 4 أشهر و60 جلدة، لتورطه في خلوة بفتاة من غير المحارم، حسب “المدينة”.

وقررت المحكمة، صرف النظر عن طلب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على المتهم الأول، حيث اعتبرت أن الأدلة المقدمة لم تثبت بها إدانته بخطف الفتاتين أو قيامه بفعل الاغتصاب أو الفاحشة أو فض بكارتهن.

وشهدت جلسة، أمس، مداولات استمرت لساعتين قبل النطق بالحكم، حيث نفى المتهمون جميع ما نسب إليهم في لائحة الدعوى، وتمسك المدعي العام بما ورد في اللائحة بإقامة الحد على المتهم الأول ومصادرة سيارته ومعاقبة المتهم الثاني بعقوبة الزاني غير المحصن وتعزير المتهم الثالث.

واطلع أعضاء الدائرة القضائية على حيثيات وقرائن ملف الدعوى قبل أن ترفع الجسلة للتداول وتعود للنطق بالحكم الابتدائي، فيما أكد وكيل المتهمين الثاني والثالث أنه سيستأنف ضد الحكم، مبيناً أن التهم المنسوبة لموكليه بسيطة مقارنة بالمتهم الأول، إضافة إلى صغر أعمارهم وعدم تورطهم في جريمة الاغتصاب.

مواد ذات صلة:

تطورات جديدة بقضية «مغتصب فتاتي جدة».. تعرف على حيلته الشيطانية

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تطورات جديدة بقضية «مغتصب فتاتي جدة».. تعرَّف على حيلته الشيطانية

تطورات جديدة بقضية «مغتصب فتاتي جدة».. تعرَّف على حيلته الشيطانية

مرور جدة يطيح بقائد سيارة اقتحم مسار المشاة في الواجهة البحرية

مرور جدة يطيح بقائد سيارة اقتحم مسار المشاة في الواجهة البحرية

بالفيديو.. صاحب السيارة الفارهة المحترقة بجدة يكشف تفاصيل جديدة

بالفيديو.. صاحب السيارة الفارهة المحترقة بجدة يكشف تفاصيل جديدة

إخماد حريق هائل في مستودع للزيوت بجدة (صور)

إخماد حريق هائل في مستودع للزيوت بجدة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>