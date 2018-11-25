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مواطن ينقذ شاباً بعد احتراق سيارته بالزلفي.. ويروي التفاصيل لـ«تواصل»
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تواصل – راضي الزويد:

روى المواطن محمد بن عبد الرحمن الفحام، تفاصيل إنقاذه لشاب بعد اصطدام سيارته بصبات جسر في الزلفي يوم الثلاثاء الماضي.
وقال الفحام لـ”تواصل”: “كنت أسير في طريق الملك فهد شرقاً وعندما حاذيت الجسر رأيت السيارة تصطدم بالصبة ثم تزحف وتنقلب عدة مرات، وذهبت إلى الموقع مسرعاً فرأيت الدخان يتصاعد من السيارة، وحاولت إخماده حتى يصل الإسعاف ولكن الحريق بدأ بقوة، وكان المصاب محتجزاً فأخرجته بعناية، قبل أن تحترق السيارة”.
وأضاف: “وجدت سائق السيارة مصاب بنزيف حاد، لذا قمت بنقله إلى المستشفى على الفور لإنقاذه”. وطالب الفحام بسرعة إنجاز أعمال الجسر المتوقفة، وإزالة الصبات والحواجز عن الطريق.
وتوجه الفحام بالشكر إلى مدير شعبة مرور الزلفي الرائد حسن شقير الرشيدي على تكريمه له، كما توجه بالشكر لمدير إدارة الدفاع المدني بالزلفي المقدم سليمان الخمشي على التكريم.
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