انقلاب مركبة وإصابة شابين بعد انهيار «طريق أسفلتي» بالليث (فيديو)

تواصل – الليث:

أسفر انقلاب مركبة، عصر أمس الأحد، على طريق “غميقة – العين الحارة”، عن إصابة شابين كانا على متنها.

وكان الشابان يستقلان سيارة من نوع “يارس” في طريقهما إلى مركز غميقة، وأثناء سيرهما في الطريق فوجئا بانهيار الطريق الأسفلتي أمامهما ما تسبب في سقوطهما وانقلاب المركبة التي تقلهما، حيث أُصيبا بإصابات متفرقة تراوحت بين رضوض وخدوش، وتم نقلهما إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

وناشد أهالي مراكز شرق الليث الجهات المعنية بسرعة مباشرة الطريق، ووضع علامات التنبيه لمرتاديه؛ للحد من الحوادث المرورية.